Polícia identifica homem assassinado no local onde trabalhava em Ponta Porã

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

A polícia identificou o homem morto a tiros na manhã desta sexta-feira (26) no local onde trabalhava na área central de Ponta Porã, próximo à divisa com Pedro Juan Caballero (PY). Vitor Thiago Ratier Vilanova, de 28 anos, estava sentado no sofá da empresa “Jaguar Centro Automotivo”, localizada na rua treze de setembro, quando pistoleiros a bordo de uma motocicleta de cor preta dispararam contra ele.

Segundo a polícia, os homens efetuaram nove disparos de pistola do calibre 9mm e fugiram para a cidade paraguaia. A vítima faleceu antes mesmo de receber atendimento médico. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, comunicou o fato aos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) e agentes da Polícia Técnica.

Com apoio do delegado Dr. Fabrício Dias, foram realizados os procedimentos de rigor e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Os investigadores do SIG procuram agora, com apoio das imagens de câmeras de segurança, os autores do homicídio, a fim de identificar as causas que teriam motivado a execução do jovem, que havia voltado à cidade na semana anterior, após se ausentar da cidade por alguns meses.

Deixe seu Comentário

Leia Também