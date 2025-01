Polícia identifica vítima de acidente fatal na BR-158

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Acidente entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS

A polícia identificou como Idevania Gomes de Paula, de 59 anos, a mulher que morreu durante a tarde desta sexta-feira (3), no km 131 da BR-158, entre as cidades de Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Segundo o portal Dourados News, a vítima era moradora de Paranaíba, e morreu após o acidente destruir completamente a frente da caminhonete onde ela estava viajando.

Conforme a análise inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h, quando a caminhonete ocupava a pista contrária devido a uma possível tentativa de ultrapassagem indevida.

Conforme as informações iniciais, por conta do acidente o trânsito ficou lento na região, já que estava funcionando apenas em meia pista.

Em imagens, encaminhadas ao JD1, é possível ver que o caminhão foi parar em uma vegetação, localizada às margens da rodovia. Enquanto isso, a caminhonete Toyota Hilux ficou completamente destruída, parada na região de acostamento.

