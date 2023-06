Polícia incinera mais de 1 tonelada de maconha em Guia Lopes da Laguna

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Guia Lopes Da Laguna, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, incinerou mais de 1 tonelada de maconha na manhã desta sexta-feira (2).

A droga foi apreendida nesta quinta-feira (1º) por uma equipe da Polícia Militar, que ao passar ao lado de uma área de preservação permanente, notou um indivíduo fugindo do local ao notar a presença dos militares.

Devido ao comportamento estranho, a polícia realizou buscas pelas imediações e localizou uma camionete Hilux. Ao vistoriarem o veículo, encontraram 1.692,70 Kg de maconha.

Logo em seguida, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde foi constado que o veículo foi roubado na cidade de Betim, em Minas Gerais.

Com a presença do delegado titular de Guia Lopes da Laguna, Gustavo Detomi, bem como de investigadores, escrivães, peritos criminais e agentes da vigilância sanitária do município, foi realizada a incineração dos entorpecentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também