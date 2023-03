Polícia indicia professor após vídeo elogiando Hitler em sala de aula

Um professor da rede estadual de ensino de Santa Catarina foi indiciado por discriminação de raça e apologia ao nazismo pela Polícia Civil após um vídeo em que ele aparece elogiando Adolf Hitler começou a circular nas redes sociais.

Segundo o delegado Juliano Baesso, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário. Devido as suas falas, o professor foi afastado de sua função por 180 dias por meio de pedido do Ministério Público.

O educador teve o seu celular apreendido pela polícia devido à investigação, e em conversa em um grupo de WhatsApp foram encontradas falas onde ele afirma que “Hitler foi melhor que Jesus” e afirma que existe “classe superior e classe inferior”.

Segundo a Lei 7.716/1989, é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, além de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Confira a fala do professor:

