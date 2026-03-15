Menu
Menu Busca domingo, 15 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

PolÃ­cia investiga agressÃ£o contra mulher trans marcada com sÃ­mbolo nazista em Ponta PorÃ£

Segundo relato, agressÃµes incluÃ­ram golpes com objetos e queimadura no braÃ§o

15 marÃ§o 2026 - 09h11Vinicius Costa
Hospital Regional de Ponta PorãHospital Regional de Ponta PorÃ£   (Ponta PorÃ£ News)

Uma mulher trans foi agredida e marcada com uma queimadura em formato de suástica nazista durante um ataque ocorrido em Ponta Porã, na região de fronteira, durante a manhã de sábado, dia 14. O caso é investigado pela polícia como lesão corporal e possível tortura.

Segundo o relato da vítima, ela foi espancada com objetos como taco de sinuca e cabo de vassoura, além de receber socos, chutes e joelhadas durante a agressão. O celular dela também teria sido danificado com uma faca, supostamente para impedir que pedisse ajuda.

Ainda de acordo com a denúncia, um dos envolvidos teria ordenado que uma faca fosse aquecida. O objeto foi usado para provocar uma queimadura no braço esquerdo da vítima, formando o desenho de uma suástica nazista.

Após as agressões, a mulher procurou atendimento e o caso foi comunicado às autoridades. A investigação está a cargo da polícia local, que apura as circunstâncias do crime e a participação de suspeitos no ataque.

A polícia ainda trabalha para esclarecer a motivação do crime e reunir provas que confirmem os relatos apresentados pela vítima.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
PolÃ­cia
Briga entre irmÃ£os termina com um esfaqueado e em estado grave em SidrolÃ¢ndia
Polícia Militar atendeu a ocorrência
PolÃ­cia
Jovem tenta cantar mulher e apanha do namorado dela em festa em bairro da Capital
Corpo estava em uma área de mata
PolÃ­cia
Homem desaparecido hÃ¡ dois dias Ã© encontrado morto em terreno de Rio Brilhante
Kayon Max é um dos cães presentes na corporação da GCM
Cidade
Com faro e lealdade, cÃ£es da GCM mostram importÃ¢ncia nas operaÃ§Ãµes de seguranÃ§a
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Itens apreendidos pela Polícia Militar
PolÃ­cia
Arma, granadas e drogas sÃ£o apreendidas pela PM em bairro de Ponta PorÃ£
Cachorro foi resgatado por equipes da prefeitura
PolÃ­cia
Animal doente e sem Ã¡gua Ã© resgatado apÃ³s denÃºncia em Bataguassu
Móveis foram recuperados pelo Garras
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil recupera R$ 100 mil em mÃ³veis desviados de carga em Campo Grande
Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
PolÃ­cia descobre mercado usado no esquema de 'disk-drogas' e faz prisÃµes em Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no Portal da Lagoa, em Campo Grande
PolÃ­cia
Jovem Ã© assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a concede medida protetiva a menina estuprada por pastor com cargo na prefeitura
Agência do INSS
Economia
INSS alerta para golpe com aplicativo falso de reembolso