Uma mulher trans foi agredida e marcada com uma queimadura em formato de suástica nazista durante um ataque ocorrido em Ponta Porã, na região de fronteira, durante a manhã de sábado, dia 14. O caso é investigado pela polícia como lesão corporal e possível tortura.

Segundo o relato da vítima, ela foi espancada com objetos como taco de sinuca e cabo de vassoura, além de receber socos, chutes e joelhadas durante a agressão. O celular dela também teria sido danificado com uma faca, supostamente para impedir que pedisse ajuda.

Ainda de acordo com a denúncia, um dos envolvidos teria ordenado que uma faca fosse aquecida. O objeto foi usado para provocar uma queimadura no braço esquerdo da vítima, formando o desenho de uma suástica nazista.

Após as agressões, a mulher procurou atendimento e o caso foi comunicado às autoridades. A investigação está a cargo da polícia local, que apura as circunstâncias do crime e a participação de suspeitos no ataque.

A polícia ainda trabalha para esclarecer a motivação do crime e reunir provas que confirmem os relatos apresentados pela vítima.

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