Polícia prende pai que mantinha filhos reféns dentro de casa

Cleosmar Martins Vieira, 40 anos, manteve seus filhos de 10 e 16 anos em cárcere privado dentro da residência onde mora na madrugada desta terça-feira (27). Após chegar bêbado em casa ameaçou a vida dos meninos com facas, na região central de Camapuã (MS).



A esposa do agressor, Izabel furtado de Oliveira, 46 anos, afirmou que está com o marido há 15 anos, e ameaças e agressões são comuns na casa. Ela disse que teria escondido o revólver que o marido possui em casa minutos antes de ele chegar embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cleosmar havia agredido a esposa ao chegar bêbado a noite e desde então mantinha os filhos reféns dentro da residência, usando facas para ameaçar a vida dos menores e dizendo que cometeria suicídio em seguida.

A polícia chegou ao local e tentou negociar com o agressor, que disse que só entregaria os filhos e sairia de la morto. A polícia então criou um cerco em torno do local e viu através da janela que Cleosmar procurava a arma de fogo em todas as gavetas da casa, momento em que levantou as duas facas e foi em direção ao quarto onde estava os dois filhos, sendo necessário disparo de munição de menor potencial ofensivo ( Elastômero) para cessar o intento do autor chegar até o quarto das crianças,

Depois do disparo policial o autor largou as facas e a equipe adentrou a residência e usando de força conseguiu deter o autor e libertar os filhos do casal.

Foi necessário o uso de algemas diante da fundada suspeita de fuga do autor e para preservar a integridade física desta guarnição.

O revólver foi encontrado e aprendido em cima do guarda roupa com 5 munições intactas, levaram também do local duas facas, uma medindo 41cm e outra medindo 42cm.

Izabel informou que tem interesse em pedir Medidas Protetivas pois teme pela sua vida e dos filhos. Cleosmar foi encaminhado a Polícia Civil do Município

