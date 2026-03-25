Polícia prende suspeito de homicídio após apresentação em delegacia de Rio Verde

Saiba Mais Polícia Trabalhador é morto enquanto aguardava pagamento em fazenda de Rio Verde

Homem, de 52 anos, suspeito de ter cometido o assassinato de João Aparecido Bombonato, de 59 anos, no último sábado, dia 21, em uma fazenda na região de Rio Verde de Mato Grosso, foi preso nesta quarta-feira, dia 25.

Ele chegou a se apresentar espontaneamente na delegacia, mas como já havia um mandado de prisão expedido em razão do crime cometido, a polícia efetuou a prisão do suspeito.

Segundo informações do site Rio Verde News, o suspeito decidiu ficar em silêncio e se manifestar apenas em juízo. Ele deve passar por audiência de custódia durante a quinta-feira, dia 26.

Bombonato foi chamado por um vizinho para conversar na porteira da fazenda quando foi atingido por disparos na região da boca. Testemunhas relataram que o suspeito chegou em uma caminhonete acompanhado de outra pessoa e fugiu do local logo após os tiros.

Ele foi atingido enquanto aguardava um acerto financeiro, conforme informações do caso. Testemunhas relataram que o suspeito chegou em uma caminhonete acompanhado de outra pessoa e fugiu do local logo após os tiros.

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