Trabalhador Ã© morto enquanto aguardava pagamento em fazenda de Rio Verde

João Aparecido Bombonato, de 59 anos, foi morto a tiros durante o sábado, dia 21, em uma propriedade rural na região de fazendas de Rio Verde de Mato Grosso. Ele foi atingido enquanto aguardava um acerto financeiro.

O trabalhador foi chamado por um vizinho para conversar na porteira da fazenda quando foi atingido por disparos na região da boca. Testemunhas relataram que o suspeito chegou em uma caminhonete acompanhado de outra pessoa e fugiu do local logo após os tiros.

Segundo o site Rio Verde News, autoridades foram acionadas e, ao chegarem à estrada de difícil acesso onde ocorreu o crime, encontraram a vítima caída ao solo, com sinais vitais.

Apesar de receber atendimento e ser levado ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha sob escolta policial, Bombonato não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Devido à urgência no socorro, o local do crime não foi preservado para perícia imediata, que poderá ser realizada posteriormente por meio de registros coletados.

As diligências também foram feitas na propriedade do suspeito e áreas próximas, mas ele ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.

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