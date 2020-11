Polícias Civil e penal prendem 36 pessoas em apoio à 'Operação Ágata'

Trinta e seis homens, com idades entre 23 e 58 anos, foram presos durante a Operação Ágata, realizada entre os dias 19 a 23 de novembro, por policiais civis de Ladário e Polícia Penal, com apoio das Forças Armadas, em especial a Marinha do Brasil.

Os detidos, em Corumbá e Ladário, têm condenações envolvendo crimes de furto qualificado, roubo, tráfico de drogas e homicídio, entre outros delitos transfronteiriços. Sete mandados de prisão foram cumpridos contra detentos que já estavam custodiados no presídio.

A operação

A Operação contou com a participação de militares do Comando do 6º Distrito Naval, Policiais Civis e Penais, e outros agentes dos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF), além do emprego de cães farejadores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

A operação promove ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e crimes ambientais, a fim de contribuir com os órgãos de segurança para redução das ações do crime organizado e práticas ilícitas nas regiões de faixa de fronteira.

Deixe seu Comentário

Leia Também