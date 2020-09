Por ciúmes, homem mata ex-mulher e filho com carne envenenada

Sarah Chaves, com informações do G1

Josiele Lopes, 36, e o filho dela, um bebê de 3 meses de idade, foram encontrados mortos na quarta-feira (23) em Rio dos Cedros (SC), no Vale do Itajaí. Os dois estavam desaparecidos desde 15 de setembro.

Conforme o G1, o ex-companheiro da mulher e pai da criança, de 34 anos, foi preso também na madrugada, em Itapema, Litoral Norte catarinense.

A família procurou a polícia após desconfiar que mensagens enviadas do celular da mulher no dia 15 não foram escritas por ela. Após enviar as mensagens, ela teria bloqueado os familiares no aplicativo.

Para a polícia, o autor confessou ter envenenado uma carne que a mulher consumiu antes de amamentar o filho e indicou o lugar onde ocultou os corpos.

Conforme o delegado Diogo Medeiros, a motivação alegada pelo preso, é ciúmes por ela ter iniciado um outro relacionamento.“Ele arrumou um veneno e colocou na carne para a ex-companheira. O bebê mamou. A mãe começou a passar mal, e o ex-companheiro, a pretexto de socorrê-la, colocou os dois no carro e foi até a cidade de Rio dos Cedros e ocultou o cadáver dessas duas pessoas que já estavam mortas, provavelmente, dentro do carro”, explicou.

