Por ciúmes, “Pezão” mata “Grilo” perto de cemitério

Nonato Fernandes Velasques de Moraes, 53 anos, foi morto a facadas nesta segunda-feira (7), proximo ao Cemitério Santa Cruz, em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a vítima, que era conhecida também como “Grilo” estava sentado em uma calçada, embaixo de uma árvore, junto com um grupo de pessoas, bebendo.

Em determinado momento, o suspeito identificado apenas como “Pezão” desferiu uma facada no pescoço do “Grilo”. O suspeito do crime fugiu levando a faca que usou para golpear a vítima. O motivo teria sido por ciúmes.

Testemunhas ainda revelaram que Nonato morava no bairro, próximo ao local do crime e que sempre estava pela redondeza fazendo uso de bebida alcoólica com outras pessoas.

