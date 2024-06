Portadora de deficiência intelectual é estuprada por aluno em escola de Três Lagoas

Uma menina, de 18 anos, portadora de deficiência intelectual teria sido abusada sexualmente por um colega da escola que frequenta, em Três Lagoas. O crime foi denunciado durante a segunda-feira (18).

Conforme as informações do site JP News, a mãe da vítima foi até a delegacia para denunciar o caso. Ela relatou que a menina perguntou: "Mamãe, não pode tocar em minhas partes íntimas, né?".

Preocupada, a mulher perguntou várias vezes para a filha o que teria acontecido, até que a menina contou que um menino do 9º ano matutino, passou às mãos nas partes íntimas dela e esfregou o órgão genital em seu corpo, várias vezes.

A vítima detalhou para a mãe que os abusos aconteciam quando ela ficava sozinha com ele. Além disso, o menor obrigava a menina a ir para a sala dele no intervalo de aula, pois caso ela não fosse, ele ficaria irritado com ela.

A mãe da menina pede por justiça e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também