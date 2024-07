Preso mata colega de cela e alega tentativa de estupro na Capital

Um detento foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (3), no pavilhão 2 do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande). Um homem confessou o crime e informou à polícia penal que a motivação do crime teria sido uma tentativa de estupro que sofreu durante a madrugada.

A Polícia Penal foi informada sobre o crime por outros detentos que dividem a cela. O local foi isolado e os detentos retirados da cela, com um deles confessando a autoria do crime.

Aos policiais, ele relatou que durante a noite foi vítima de uma tentativa de estupro, e que para se defender, asfixiou o colega de cela com um “mata-leão” e depois bateu com a cabeça dele na parede.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima era um homem de 33 anos, que cumpria pena desde a segunda-feira (1º) no pavilhão, onde ficam alocados presos LGBTQIA+ e criminosos sexuais. O autor estaria detido por roubo.

O caso segue sendo investigado.

