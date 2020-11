PRF apreende 26 Kg de maconha em malas de passageiros de ônibus em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 26 Kg de maconha, no final da tarde deste sábado (7), em Rio Brilhante (MS). A droga foi localizada por policiais rodoviários federais que fiscalizavam o interior do bagageiro de um ônibus de viagem intermunicipal que fazia a linha Ponta Porã (MS)/Campo Grande (MS) e que estavam dentro de duas malas.

As bagagens eram de um casal, passageiro do ônibus. O homem e a mulher confessaram o transporte ilegal e disseram que foram contratados em Marília (SP) para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Três Lagoas (MS). Para isso, segundo eles, receberiam R$ 5.000,00. O casal informou ainda que um paraguaio desconhecido por eles entregou as malas já com o ilícito.

Os envolvidos foram presos e encaminhados junto com a droga para a Polícia Civil de Rio Brilhante (MS), sendo, ao todo, apreendidos 26 Kg (vinte e seis quilos) de maconha em 32 tabletes.

