PRF apreende 2,6 toneladas de maconha sob carga de milho

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,6 toneladas de maconha em uma carreta Iveco/Eurotech conduzida por um homem de 40 anos, no início da tarde de sábado (8), em Rio Brilhante – Mato Grosso do Sul.

A equipe de policiais abordou no km 323 da BR 163 a carreta, com placas de Dourados, tracionando o semi-reboque Guerra Ag Gr, placas de Cachoeira do Sul (RS).

Os agentes questionaram sobre a carga levada, e o motorista informou que transportava milho, e que havia carregado em uma fazenda próximo a cidade de Maracaju (MS) e que levaria até Boituva (SP), sendo apresentadas notas fiscais e o contrato do transporte.

Porém o nervosismo do condutor chamou a atenção dos policiais, que resolveram então realizar uma fiscalização minuciosa na carreta e carga. Eles descobriram escondidos sob os grãos vários fardos de maconha, que, depois de pesados, totalizaram duas toneladas e seiscentos quilos do entorpecente.

O homem confessou que o transporte ilegal e disse ter pego a carreta preparada em Ponta Porã (MS) e levaria até Carapicuíba (SP), e depois seguiria até Boituva para descarregar o milho, e que receberia a carreta como forma de pagamento, após o transporte de três viagens com drogas, sendo esta a primeira.

Diante dos fatos, o homem, a carreta e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Rio Brilhante para as providências cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também