PRF apreende tráfico de comprimido com venda proibida no país

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.020 comprimidos de um medicamento de venda proibida no país, na tarde de sexta-feira (7), próximo à cidade de Coxim, na região norte do Mato Grosso do Sul.

A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional, no km 734, da rodovia BR-163, quando abordou uma VW/Saveiro, dirigida por um homem. Ele disse que vinha do Paraguai, onde teria levado o filho para estudar medicina. Porém, o nervosismo exagerado do motorista gerou desconfiança dos agentes.

Após vistoria no veículo, os policiais descobriram escondidos envoltos em meias, dentro da bagagem, 51 cartelas de comprimido de nome Rheumazin Forte, totalizando 1.020 unidades, do medicamento proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ao ser questionado sobre a origem e o destino dos comprimidos, o homem disse que havia adquirido em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela quantia de R$ 7 reais cada cartela e levaria até Monte Negro – Rondônia. Informou ainda que estaria levando por encomenda e que revenderia por cerca de R$ 40 reais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande, para as providências cabíveis.

