PRF apreende 300 Kg de agrotóxicos na MS-141

Foi apreendido 300 Kg de agrotóxicos contrabandeados, nesta quinta-feira (3) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Naviraí.

Conforme a PRF, os policiais realizavam rondas pela MS-141, quando abordaram um I/Vw Amarok, com placas de Santana do Araguaia (PA). O condutor de 59 anos, relatou ser funcionário de uma empresa de fertilizantes, porém apresentou inconsistência nas informações a respeito do transporte da carga.

Desconfiados de que o produto pudesse ser agrotóxico, a equipe entrou em contato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que informou sobre o item transportado ser diferente do citado na nota fiscal. Os policiais também descobriram que nas embalagens não constava as informações legais sobre o devido registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Diante das suspeitas, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Naviraí.

