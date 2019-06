PRF apreende celulares avaliados em R$ 160 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na segunda-feira (3) uma carga contendo cem aparelhos celulares em Eldorado-MS. O valor do contrabando equivale a R$ 160 mil.



As equipes realizavam fiscalização no km 38 da BR-163, quando um motorista de 49 anos, que trafegava com um veículo modelo Fiat Strada com placas de Mundo Novo-MS foi abordado.



Em vistoria ao veículo, foram encontrados, dentro de uma caixa sobre o banco traseiro, cem aparelhos celulares da marca Apple oriundos do Paraguai sem documentação fiscal.



O condutor confessou ter pego os celulares em Mundo Novo-MS e deveria transportar até Maringá-PR. Ele receberia R$ 5 mil e mais dois aparelhos pelo serviço.



O condutor foi preso e o veículo mais a carga foram encaminhados à Receita Federal em Mundo Novo-MS.

