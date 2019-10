PRF realiza Operação Nossa Senhora Aparecida

Devido ao feriado do dia 11 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Nossa Senhora Aparecida às 0h desta quinta-feira (10) e vai até às 23h59 de domingo (13). Durante os quatro dias de Operação a PRF priorizará a segurança e a prevenção de acidentes a fim de reduzir a violência nas rodovias federais do Estado. Como em todo feriado prolongado, a ênfase será no combate às ultrapassagens indevidas e à alcoolemia associada à direção veicular.

A fiscalização será intensificada em todas as rodovias federais do Mato Grosso do Sul. E nos períodos de maior fluxo os policiais rodoviários federais vão concentrar a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

No estado do Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 09 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

O planejamento da Polícia Rodoviária Federal faz parte de esforços de vários organismos nacionais e internacionais para a redução da violência no trânsito.

A Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu a década 2011-2020 como aquela de Ações pela Segurança no Trânsito, na qual os signatários se comprometeram a reduzir a violência no trânsito, ceifando as vidas de cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano. O Brasil, ao considerar números absolutos no início da década, estava entre os oito países com mais mortes no trânsito.

