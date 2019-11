PRF recupera em Corumbá carro de vítima de sequestro na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesse domingo (4) em Corumbá (MS) o GM/Cruze da vítima de sequestro e cárcere privado em Campo Grande (MS).

Os agentes fiscalizavam no km 708 da BR-262, próximo a Ponte do Rio Paraguai, quando abordaram o GM/Cruze, placas de Campo Grande (MS). O motorista, de 25 anos não identificado, não possuía CNH nem mesmo os documentos do veículo.

Os policiais rodoviários federais já estavam cientes de um boletim de ocorrência registrado em Campo Grande na madrugada de domingo envolvendo o veículo. A condutora e proprietária do carro estava desaparecida, até ser liberada do cárcere na manhã de domingo.

O condutor confessou ter sido contratado para levar o GM/Cruze de Campo Grande até Corumbá e receberia R$ 1.000 pelo serviço. Uma jovem, de 21 anos, o acompanhava na viagem.

Os presos e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também