PRF recupera carro roubado e resgata casal de cativeiro

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prende dupla envolvida com sequestro e roubo de veículo. De acordo com informações da PRF, dois homens identificados como I.L.P.G.D, de 23 anos e V.H.O.B, de 13 anos foram presos após desobedecerem ordem de parada policial na BR-262. O veículo Ford Ka tinha placas de Campo Grande e seguia de Miranda sentido Corumbá e fugiram em alta velocidade fazendo manobras perigosas.

Ao chegar próximo da ponte sobre o rio Paraguai, o condutor entrou em estrada de terra e parou o carro embaixo da ponte. Os dois homens desceram e tentaram fugira pé, mas foram contidos e algemados pelos policiais.

Em entrevista, os ocupantes do veículo apresentaram informações divergentes quanto à viagem para Corumbá, bem como, quanto à propriedade do veículo. O homem de 23 anos, após muitas contradições disse que havia combinado com o "Zé Felipe" para deixar o veículo em Corumbá. O carro foi entregue ao homem por "Pedro" em Batayporã.

I.L.P.G.D. confessou que estava com um cartão de crédito em nome da vítima, e que fez vários pagamentos de despesas utilizando este cartão.

Após tentativa de contato com o proprietário do veículo, a PRF falou com um parente que informou que P.R.S e sua esposa A.L.P., estavam desaparecidos desde o dia 23 de outubro.

Questionado sobre as vítimas, I.L.P.G.D., informou que sabia que as vítimas estavam mantidas em cativeiro, na cidade de Nova Andradina, e que o combinado era que ele iria avisar os comparsas quando estivesse retornando de Corumbá, para que as vítimas fossem liberadas. Após nova entrevista ao menor V.H.O.B., o menino informou às equipes, que também sabia que o veículo era produto de ilícito, e que também estaria ganhando a quantia de R$1.500 para acompanhar I.L.P.G.D. na empreitada. I.L.P.G.D também informou qual o local provável do cativeiro.

Após contato com a Polícia Civil de Nova Andradina, foi localizado o local do cativeiro onde as vítimas estavam amarradas e foram resgatadas. A polícia ainda não localizou os demais envolvidos nos crimes.

