PRF apreende 45 mil maços de cigarro contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite dessa segunda-feira (28) em Eldorado (MS) 45 mil maços de cigarro contrabandeados em dois veículos com placas clonadas.

Durante fiscalizações no km 56 da BR 163, a equipe deu ordem de parada aos condutores dos veículos Honda/Civic, placas aparentes de Água Clara (MS), e ao VW/Jetta, placas aparentes de Umuarama (PR), que não obedeceram à ordem e iniciaram fuga.

Os agentes realizaram o acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, o condutor do Honda/Civic abandonou o automóvel e empreendeu fuga a pé em meio à mata, não sendo localizado.

Dentro do carro foi encontrada grande quantidade de maços de cigarro oriundos do Paraguai. Em consulta aos sistemas, os policiais também descobriram que as placas eram clonadas, sendo as originais de Ibiporã (PR), com ocorrência de roubo/furto.

Ao realizarem buscas nas imediações, o segundo veículo foi encontrado abandonado em um canavial. Ele também estava carregado com cigarros. Após o procedimento de identificação veicular, foi constatado que também tratava-se de um automóvel com registro de roubo/furto, com as placas originais de Londrina (PR). O motorista também não foi localizado.

A carga de contrabando foi encaminhada à Receita Federal em Mundo Novo (MS) e os veículos para a Polícia Civil em Eldorado (MS).

