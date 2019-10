Quase 18 mil maços contrabandeados foram apreendidos pela PRF

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Após mais de 30 km de perseguição, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 17.00 maços de cigarros contrabandeados e um rádio comunicador em um veículo em Presidente Epitácio (SP) na sexta-feira. O veículo estava adulterado com placas originais de Jaguapita (PR) e era produto de roubo ou furto.

A ocorrência iniciou na BR 267, próximo ao km 13, em Bataguassu, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete S10, placas de Campo Grande (MS), que não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Ele realizava manobras perigosas e colocava em risco outros usuários da via.

Foi solicitado apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ao passar pela Base Rodoviária da Polícia Militar de Presidente Epitácio, no km 648 da rodovia SP 270, local com velocidade reduzida a 60 km/h, e desobedecer novamente a ordem policial, o condutor colidiu contra a traseira de um caminhão, que seguia logo à frente.

O homem, de 28 anos, foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado para o Pronto Socorro de Presidente Epitácio, pelo Corpo de Bombeiros e paramédicos da concessionária da rodovia.

O condutor do caminhão não sofreu lesões. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Presidente Prudente (SP).

