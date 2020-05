Quatro bairros de Campo Grande receberão fumacê nesta segunda

Quatro bairros de Campo Grande irão receber o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (25).

Os bairros que irão receber o serviço são Aero Rancho, Centro Oeste, Pioneiros e São Conrado, entre às 16h e 22h.

A prefeitura pede que os moradores permaneçam com as portas e janelas das residências abertas enquanto os veículos estiverem circulando, para que o inseticida possa adentrar os imóveis, locais esses onde estão a maioria dos focos do mosquito.

Caso, durante o horário de borrifação do inseticida, haja chuva ou ventos fortes, o serviço poderá ser cancelado, porque o veneno perde sua efetividade contra o mosquito.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

