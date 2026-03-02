Menu
Queda de moto mata homem e deixa mulher gravemente ferida na MS-384, em Bela Vista

Casal retornava para a cidade de Bella Vista Norte, no Paraguai

02 marÃ§o 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 02/03/2026 Ã s 07h15
Adroaldo não resistiu aos ferimentos do acidenteAdroaldo nÃ£o resistiu aos ferimentos do acidente   (Jardim MS News)

O motociclista Adroaldo Sanabria, de 39 anos, morreu durante o domingo, dia 1°, após um grave acidente de moto na MS-384, na região de Bela Vista. Ele estava acompanhado da namorada, socorrida em estado gravíssimo.

Devido ao estado de saúde e do ferimento, um traumatismo craniano, a mulher foi transferida no sistema vaga zero para Campo Grande.

Segundo o site Jardim MS News, o casal estava retornando para a cidade de Bella Vista Norte, no Paraguai, quando por motivos a serem apurados, houve a queda da motocicleta.

Conforme o site, Adroaldo tinha se deslocado até a Aldeia Campestre, no lado sul-mato-grossense, ainda durante o sábado, dia 28.

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Adroaldo já estava em óbito.

A mulher foi socorrida em estado gravíssimo, com traumatismo, sendo encaminhada ao hospital de Bela Vista. Posteriormente, devido à gravidade do quadro clínico, foi transferida em vaga zero para Campo Grande.

A perícia da Polícia Civil de Jardim esteve no local para os levantamentos técnicos, acompanhada por equipes da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

Após os procedimentos de necrópsia realizados no Instituto Médico Legal (IML) de Jardim, o corpo foi liberado à funerária Pax Sudoeste, que realizou o traslado para o Paraguai, onde será velado e sepultado.

