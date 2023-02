JD1TV: 'Quem cuidava da nenê era eu', irmã inocenta jovem acusado de estupro na Capital

A irmã do rapaz, acusado de ter cometido um suposto estupro a uma criança, de 2 anos, no Jardim Canguru, em Campo Grande, no último fim de semana, também usou as redes sociais para defender o irmão e dizer que ele é inocente e que já havia ido até à polícia para dar sua versão.

No vídeo, a mulher conta que ele prestou depoimento e que não estava foragido. Ela também aproveita para dizer que as acusações direcionadas a seu irmão vão fazer ela "pagar o que está fazendo", dispensando qualquer culpa do rapaz, já quqe ele não abusou da nenê.

"Quem cuidava da nenê era eu e minha filha. E ela vai pagar o que ela fez com meu filho, de ter encurralado ele, dentro do quarto e forçar o meu filho a falar aquilo", disse.

Ela ainda detalha que seu filho tem medo dos policiais e a namorada do seu irmão se aproveitou desse fator para 'usá-lo'. A jovem ainda explica que houve uma discussão entre o casal.

Também nas redes sociais, o jovem aproveitou para se defender das acusações. No vídeo, o rapaz alega que foi na delegacia prestar esclarecimentos e depois foi liberado, afirmando que seu sobrinho também passou por depoimento especial. Em relação à namorada, que quem denunciou o caso, disse que ela entrou em contradição algumas vezes.

"Tudo o que vocês estão falando é mentira, eu não fiz isso", disse no vídeo. O jovem acusa a mulher de ter ido à imprensa denunciá-lo por um caso que não fez, e que nem chegou a ser registrado na polícia. "A verdade vai chegar e eu vou provar que não fiz nada com essa menina", acrescentou.

Relembre - O jovem foi acusado de ter estuprado e espancado uma menina, de 2 anos, que é filha de sua namorada, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. O suposto caso teria ocorrido no último final da semana.

Nas redes sociais, moradores começaram a espalhar foto do rapaz no intuito de encontrá-lo e denunciá-lo para a polícia.

