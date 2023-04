Rapaz é detido após tirar racha com amigo na Avenida Afonso Pena

Rapaz, de 21 anos, foi conduzido para a delegacia após ser flagrado disputando racha no final da noite desta terça-feira (4) pela extensão da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O veículo usado, um Volkswagen Parati, foi apreendido e levado para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Um segundo veículo também estava envolvido, um Volkswagen Gol, mas o condutor conseguiu desviar a rota e fugir do visual da Polícia Militar, que realizava acompanhamento dos motoristas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a denúncia sobre o racha chegou até o conhecimento dos policiais, indicando que os dois condutores estavam dirigindo em alta velocidade, perto dos 100 km/h, pelas proximidades do Shopping Campo Grande.

Durante o trajeto, sentido shopping ao bairro, um dos condutores conseguiu fugir, mas o segundo foi detido no cruzamento da Afonso Pena com a rua 13 de Maio. Abordado, o rapaz relatou estar com um amigo e que próximo ao Parque das Nações Indígenas começaram a disputar o racha, emparelhando os carros lado a lado e atingido alta velocidade.

O conduzido repassou as informações a respeito do amigo e a polícia conseguiu qualificá-lo no registro policial.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como praticar em via pública disputa ou competição automobilística.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também