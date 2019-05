Rapaz é preso ao invadir Áquario do Pantanal "para ver mais de perto"

O jovem Alexandre Benites Neto, 28 anos, foi preso após entrar no Aquário do Pantanal em Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.



A invasão aconteceu nesta madrugada de sexta-feira (10). Ainda de acordo com o registro policial, o segurança Rodrigo Bonfim Borges, 35 anos, da construção acionou a polícia que deteve um rapaz dentro do local.



Questionado sobre o motivo de ter invadido o local, Alexandre disse que "queria ver mais de perto".



Alexandre foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como violação de domicílio.

