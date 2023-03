Rapaz trabalhava hÃ¡ apenas 6 meses na farmÃ¡cia onde foi executado no Aero Rancho

Morto com aproximadamente 10 tiros na manhã desta segunda-feira (6), Jedson Domingues Garais, de 27 anos, trabalhava há apenas seis meses como motoentregador da farmácia onde foi brutalmente assassinado, na Avenida Rachel de Queiroz, no Aero Rancho.

A informação foi passada pelo dono do estabelecimento a polícia. Consta ainda no boletim de ocorrência, que 15 cápsulas de calibre 9 mm foram encontradas na cena do crime durante a perícia inicial.

Além do serviço na farmácia, Jedson também trabalhava com entregador, mas para um comércio de açaí durante a noite.

Conforme o já divulgado pelo JD1 Notícias, o rapaz chegava para trabalhar quando foi surpreendido pelo pistoleiro, que encostou e “descarregou” a arma. Os tiros atingiram inclusive os vidros da farmácia.

A Polícia Militar iniciou rondas na tentativa de achar o suspeito. Ainda não há informações que indiquem a motivação do crime, mas a polícia suspeita de um possível acerto de contas.

Jedson tinha algumas passagens pela polícia, principalmente pelo crime de tráfico de drogas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio qualificado por emboscada ou outro recurso que dificulte a defesa da vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também