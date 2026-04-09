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Ribas do Rio Pardo incinera meia tonelada de drogas apreendidas em operações contra o tráfico

Destruição do material, periciado e com amostras preservadas, reforça combate à criminalidade no município

09 abril 2026 - 17h40Taynara Menezes

Na manhã desta quinta-feira (9), cerca de 500 kg de drogas foram incineradas em Ribas do Rio Pardo, resultado de apreensões realizadas em diferentes operações de combate ao tráfico de drogas no município.

Todo o material passou por perícia antes da destruição, com amostras preservadas para contraprova, garantindo que o procedimento siga a legislação vigente.

A incineração foi realizada de acordo com normas de segurança e ambientais, protegendo os envolvidos e o meio ambiente.

 

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