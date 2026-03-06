Sargento aposentado da PMMS Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF por suspeita de trÃ¡fico de armas

Sargento aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul é alvo de uma operação da Polícia Federal, que busca desarticular um esquema de tráfico internacional de armas entre Ponta Porã e o Paraguai.

A Operação Dupla Face cumpriu um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva, além da suspensão do porte de arma do investigado e do sequestro de bens e de valores.

Segundo a Polícia Federal, foram identificados indícios de que um sargento da Polícia Militar aposentado atuava como fornecedor de armamentos clandestinos.

Além disso, o sargento realizava viagens frequentes à região fronteiriça e apresentava movimentação financeira incompatível com seus rendimentos declarados.

A operação contou com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

