"Se eu for preso eu te mato", diz marido após espancar e esganar a esposa

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Uma mulher de 28 anos, foi agredida pelo marido na madrugada desta sexta-feira (3), após o autor chegar bêbado em casa, no bairro São Bento, em Sidrolândia.



Segundo testemunhas, o agressor de 24 anos, chegou em casa embriagado, e

sua esposa disse que dormiria na sala com os filhos, um bebê e uma criança de 9 anos, o que acabou irritando o autor.



O homem foi para cima da vítima começou a esgana-la, e momentos depois bateu com a cabeça dela contra parede. Depois que a mulher caiu no chão ainda foi ameaçada "se eu for preso eu te mato", disse o marido.



Os vizinhos ouviram os gritos e foram até a casa retirar bebê dos braços da mãe juntamente com a outra criança.



A Polícia Militar foi acionada e o autor foi preso em flagrante e uma medida protetiva foi realizada a favor da vítima.

