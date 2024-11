Secretário de Segurança da Capital diz que áudio sobre nazismo foi 'tirado de contexto'

Após um áudio elogiando o ditador alemão Adolf Hitler vazar, o secretário especial de segurança e defesa social de Campo Grande, Anderson Gonzaga da Silva Assis, comentou que suas falas foram ‘tiradas de contexto’.

A gravação teria sido feita no começo de 2024, durante uma reunião de Anderson com as os membros da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Na época, os guardas faziam um protesto na frente da prefeitura municipal pedindo por melhorias e o secretário teria ido falar com eles.

“A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente, foi ditador, sim. Mas conquistou o que conquistou graças às estratégias e inteligência dele. Eu queria ser um terço daquele líder”, disse Anderson.

Por meio de nota, ele se manifestou dizendo que sua fala foi ‘tirada de contexto’, uma vez que ele não teria tido a intenção de minimizar as ações do ditador. Gonzaga alegou ainda que essa foi uma ‘montagem maldosa’.

Confira a nota na íntegra:

“É importante esclarecer que o tema surgiu durante uma fala na qual eu me defendia sobre uma montagem maldosa de um vídeo no qual eu era comparado a Hitler. Em nenhum momento minha intenção foi minimizar as atrocidades cometidas por Hitler e seu regime. No momento em que me defendia, o que tentava destacar, era uma análise do contexto estratégico de um período histórico específico. É fundamental ressaltar que o tema não foi abordado em nenhum momento com a intenção de fazer apologia a ideologias extremistas ou a figuras como Hitler. A fala foi retirada de contexto. Foi um momento isolado em que eu tentava justificar uma situação pessoal e, por um erro de comunicação, acabei sendo mal interpretado por alguns.

Lamento profundamente qualquer desconforto que possa ter causado e reitero meu compromisso com os valores de respeito, ética e humanismo, que são fundamentais para o ambiente de trabalho que todos nós buscamos construir e manter. Sigo com a mesma dedicação no sentido de promover um diálogo construtivo, e agora mais vigilante e consciente de seu impacto. Agradeço a compreensão de todos e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais."

Atenciosamente

Anderson Gonzaga da Silva Assis

Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Escute o áudio do secretário aqui.

