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SeguranÃ§a pÃºblica terÃ¡ suporte em inglÃªs e espanhol na COP15 em Campo Grande

Medida visa atender delegaÃ§Ãµes estrangeiras durante conferÃªncia ambiental

17 marÃ§o 2026 - 08h38Vinicius Costa
Central de operações da Polícia MilitarCentral de operaÃ§Ãµes da PolÃ­cia Militar   (DivulgaÃ§Ã£o/PMMS)

Campo Grande terá atendimento bilíngue nas estruturas de segurança pública durante a realização da COP15, prevista para ocorrer entre os dias 23 e 29 de março. A medida faz parte do plano integrado elaborado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para atender participantes estrangeiros.

O serviço será oferecido por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, com suporte nos atendimentos de emergência realizados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. As equipes estarão preparadas para atender em inglês e espanhol pelos telefones 190 e 193.

O atendimento em outros idiomas também será disponibilizado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com equipes posicionadas na área oficial do evento e na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista. O objetivo é garantir registro de ocorrências e suporte adequado aos visitantes.

Como parte da preparação, a Polícia Militar capacitou 23 agentes para atuação no policiamento turístico, com foco em atendimento ao público estrangeiro, mediação de conflitos e protocolos de segurança em eventos internacionais.

Além disso, o plano de segurança prevê ações integradas de policiamento, monitoramento e fiscalização, com reforço em pontos turísticos como Bonito, Jardim, Ponta Porã e o Pantanal. As operações serão coordenadas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, reunindo diferentes forças de segurança durante a conferência.

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