Sites do Governo de MS são invadidos por hackers

O Governo de Mato Grosso do Sul revelou que teve seus sites invadidos por hackers na noite desta segunda-feira (18). De acordo com o próprio governo os invasores entraram no sistema de publicações dos sites da Polícia Militar (PM) e do Portal MS e fizeram postagens nos destaques das paginas.

O primeiro site invadido foi da PM, por volta das 21h. Já a entrada no Portal MS foi por volta da meia-noite. Segundo o coordenador da SGI, Celso Tanaka, os hackers conseguiram acessar a relação de usuários autorizados a fazer publicações nos sites.

As postagens dos hackers foram apagadas pela Superintendência de Gestão da Informação e o login do usuário invadido foi bloqueado.

Os hackers conseguiram fazer a invasão por meio de um login de usuário com uma senha fraca. Tanaka reveleou que isso pode ter acontecido por que alguns usuários utilizam senhas “fáceis” em seus acessos.

“O hacker pode usar a senha para invadir outro serviço do mesmo usuário. Por isso, pedimos para, se possível, ter senhas diferentes para cada serviço e que elas tenham um certo nível de complexidade”, disse Tanaka.

