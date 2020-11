Sobrinho de Castor de Andrade é executado no Rio

Brenda Assis com informações do odia.ig

O contraventor Fernando Iggnácio Miranda foi morto, nesta terça-feira (9), em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações da 'TV Record', Iggnacio estaria voltando de Angra dos Reis, quando foi recebido a tiros de fuzil. No começo da tarde, o corpo do contraventor ainda se encontrava na empresa Heli-Rio, no Recreio. A polícia já está no local, mas ainda não deu informações sobre o caso.

Disputa pela contravenção

Fernando Ignácio travou uma luta durante décadas pela herança do tio Castor de Andrade, lendário bicheiro morto em 1997. Desde a morte de Castor, o filho Paulo Roberto, o sobrinho Rogério de Andrade e o genro travaram uma sangrenta batalha pelo espólio da contravenção, principalmente o das máquinas de caça-níquel.

