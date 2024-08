Sul-mato-grossense é morto a tiros no Paraguai

O sul-mato-grossense, Dyone Ramão Freitas, de 43 anos, foi morto a tiros durante a noite de quinta-feira (1°), na cidade paraguaia de Capitán Bado, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima estava em uma rua do Bairro São Roque, quando foi surpreendido pelo atirador, que efetuou vários disparos antes de fugir do local.

Equipes da Polícia Nacional estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso. Ainda segundo as informações, a vítima era natural da cidade de Tacuru.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também