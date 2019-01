Superintendente de Prefeitura de Sidrolândia é morto com tiro no peito

Márcio Mario Garcia de Souza, 41 anos, foi assassinado com dois tiros no peito, no início da noite de sábado (26), ele era superintendente de Prefeitura de Sidrolândia.

A vítima era responsável pela supervisão da manutenção de estradas rurais, começou a se desentender com o suspeito em um bar onde os dois foram beber.

A discussão começou quando Nico foi ao banheiro e quando voltou, Márcio fez um comentário de que "Nico' teria feito suas necessidades nas calças, a sutuação ficou tensa, os dois começaram um bate-boca com ameaças de ambos os lados.

Segundo informações do Sidrolândia News, o principal suspeito do crime seria um homem identificado como Anísio Pereira Martins, conhecido como "Nico Bala".

De acordo com uma testemunha, "Nico" teria dito que não atiraria na vítima por respeito aos demais frequentadores do local. O suspeito foi embora até a sua casa, logo depois Márcio saiu tambem, segurando um galão de combistível, e ao passar em frente a casa de "Nico", foi alvejado, o superintendente morreu na hora, já o suspeito fugiu do local e ainda não foi encontrado.

