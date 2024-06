Surra, tiro e fuga: Mulher some após ser vista pedindo socorro em caminhonete no Noroeste

Uma mulher, não identificada, está sendo procurada pelas autoridades policiais após ser vista apanhando de um homem, possível companheiro, e pedindo socorro dizendo que seria morta no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o final da manhã desta segunda-feira (17).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender um caso de disparo de arma de fogo na Rua Andrade Neves com a Rua Bananal. No local, a delegada da 3° Delegacia de Polícia Civil encontrou com uma equipe da Polícia Militar e uma equipe da Perícia Técnica.

Na rua, foram encontradas duas cápsulas de calibre 9mm e dois projeteis. Uma testemunha contou as autoridades ter visto um casal bem vestido, que estava discutindo ao lado de uma camionete S-10 branca. Em determinado momento, o rapaz ouviu os disparos e viu a mulher sendo agredida pelo homem, sendo colocada brutalmente dentro do veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram a rota de fuga feita pelo condutor. Outra testemunha, que cedeu filmagens aos policiais, contou ter visto uma mulher pedindo por socorro, com o rosto ensangüentado dizendo: "socorro, ele vai me matar". Porém, a caminhonete seguiu viagem.

Todas imagens visualizadas pelas equipes foram apreendidas. Até o momento, não existem informações a respeito do paradeiro da mulher ou sobre seu estado de saúde.

O caso foi então registrado como disparo de arma de fogo, tentativa de femincídio e violência doméstica.

