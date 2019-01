Suspeito de arrancar cabeça de cães se apresenta à polícia

Saiba Mais Polícia Caso macabro: homem mata e arranca cabeça de cachorros a golpes de faca

Elieverton Vargas Barbosa, 18 anos, suspeito de matar e esquartejar três cães na noite de quinta-feira (10) em Rio Brilhante se apresentou na Delegacia de Polícia Civil por volta das 8h desta sexta-feira (11).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi ao local acompanhado da mãe. Ele disse que estava embriagado no momento em que cometeu o crime e matou os cães a facadas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada pelo cunhado do suspeito, que viu o ato de fúria contra os animais e percebeu que o homem estava alterado.

O Caso

Três cães foram brutalmente mortos na cidade de Rio Brilhante na quinta-feira (10). Os animais foram sacrificados com golpes de faca, e dois deles tiveram partes do corpo separadas e até a cabeça arrancada.

Elieverton mora com outro rapaz e segundo a polícia era dono dos cães. Os bichos foram encontrados com partes dos corpos separadas e a faca usada no crime ficou cravada na cabeça de um dos cachorros.

O caso ocorreu em uma residência na rua Leandro Brites bairro Jardim Novo Mundo.

