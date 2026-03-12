Suspeito de perseguir jovem em ônibus é detido pela GCM no Terminal Morenão

Uma jovem de 18 anos procurou ajuda de um agente da Guarda Civil Metropolitana após afirmar que estava sendo seguida por um homem no terminal de ônibus, na quarta-feira (11). O suspeito foi localizado dentro de um coletivo e encaminhado à delegacia junto com a passageira.

De acordo com o relato da jovem, ela passou a perceber a presença do homem desde o dia 5 deste mês, durante deslocamentos em ônibus do transporte coletivo. A passageira afirmou que chegou a registrar vídeos do suspeito dentro de veículos e nas dependências do terminal.

Em uma das situações, ela contou que mudou de assento três vezes durante uma viagem e que o homem também trocou de lugar, sentando-se ao lado dela. Já nesta quarta-feira, após desembarcar no Terminal Morenão, percebeu novamente a presença do suspeito nas proximidades do ponto de embarque.

Com o apoio de uma equipe de viatura, a GCM localizou o homem dentro de um ônibus da linha Dr. Albuquerque/Tropical. Segundo os agentes, ele inicialmente se recusou a informar a identidade e a descer do veículo, sendo necessário o uso moderado da força para retirá-lo.

A jovem demonstrou medo e manifestou interesse em representar contra o suspeito. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e orientados a comparecer posteriormente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O homem negou ter seguido a passageira.

