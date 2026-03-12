Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Suspeito de perseguir jovem em ônibus é detido pela GCM no Terminal Morenão

Vítima relatou que vinha sendo seguida desde o início do mês durante trajetos de ônibus

12 março 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Suspeito foi levado para a DeamSuspeito foi levado para a Deam   (Divulgação/GCM)

Uma jovem de 18 anos procurou ajuda de um agente da Guarda Civil Metropolitana após afirmar que estava sendo seguida por um homem no terminal de ônibus, na quarta-feira (11). O suspeito foi localizado dentro de um coletivo e encaminhado à delegacia junto com a passageira.

De acordo com o relato da jovem, ela passou a perceber a presença do homem desde o dia 5 deste mês, durante deslocamentos em ônibus do transporte coletivo. A passageira afirmou que chegou a registrar vídeos do suspeito dentro de veículos e nas dependências do terminal.

Em uma das situações, ela contou que mudou de assento três vezes durante uma viagem e que o homem também trocou de lugar, sentando-se ao lado dela. Já nesta quarta-feira, após desembarcar no Terminal Morenão, percebeu novamente a presença do suspeito nas proximidades do ponto de embarque.

Com o apoio de uma equipe de viatura, a GCM localizou o homem dentro de um ônibus da linha Dr. Albuquerque/Tropical. Segundo os agentes, ele inicialmente se recusou a informar a identidade e a descer do veículo, sendo necessário o uso moderado da força para retirá-lo.

A jovem demonstrou medo e manifestou interesse em representar contra o suspeito. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e orientados a comparecer posteriormente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O homem negou ter seguido a passageira.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande
Mel ficava em uma caminhonete
Polícia
Ação da Decon apreende 250 quilos de mel irregular de comerciante na Capital
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em Corumbá
Polícia
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em Corumbá
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Polícia
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
Polícia
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
Veículo luxuoso foi apreendido na sede do Dracco-MS, em Campo Grande
Polícia
Dracco-MS auxilia na apreensão de Porsche de 'Vovozona', líder do Comando Vermelho no MT
Homem é preso em flagrante por descarte irregular de lixo em área de preservação
Polícia
Homem é preso em flagrante por descarte irregular de lixo em área de preservação
Depac Dourados
Polícia
Adolescente autista é agredido por desconhecido em feira de Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem leva surra de moradores do Itamaracá após furtar loja de cosméticos
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande