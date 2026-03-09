Suspeito de esfaquear mulher no rosto em tentativa de feminicídio é preso em MS

O homem, de 29 anos, suspeito de esfaquear uma mulher no rosto em uma tentativa de feminicídio no último sábado, dia 7, foi preso durante a manhã desta segunda-feira, dia 9, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele se apresentou na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e como já havia um mandado de prisão expedido contra ele, a polícia efetuou a prisão do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o investigado cometeu o crime no Assentamento Portal do Faia, na zona rural do município, ao desferir um golpe na faca, sofrendo um ferimento grave.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a unidade hospitalar, onde recebeu o atendimento médico.

Após tomar conhecimento dos fatos e reunir elementos probatórios, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indivíduo, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Ao ser preso, ele permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também