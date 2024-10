Suspeito de ter matado homem com facada certeira é solto em Campo Grande

Joaquim Rosildo de Araújo, de 50 anos, preso em flagrante na noite de quinta-feira (3), por assassinar um homem, que ainda não foi identificado, no Paulo Coelho Machado, recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia na manhã deste sábado (5), em Campo Grande.

A justiça optou por conceder a liberdade, após analisar o contexto do flagrante e entender que o suspeito tinha bons antecedentes, a primariedade, além de informar a condição de residência fixa e trabalho lícito.

"Entendo ser cabível a concessão de medida cautelar mais branda. Não há indícios de que a colocação em liberdade poderá prejudicar o andamento da instrução criminal ou aplicação da lei penal futura", diz trecho da decisão, assinada pelo Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Rosildo ficará 180 dias com tornozeleira eletrônica e deverá cumprir a medida cautelar de recolhimento noturno, onde deve ficar das 21h da noite às 6h da manhã em recolhimento.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, vítima e suspeito bebiam nas imediações do estádio Jockey Club, quando tiveram um desentendimento e ambos passaram a discutir. A situação foi até presenciada por uma testemunha, mas percebendo os ânimos acalorados, se afastou.

Segundo o delegado plantonista Gabriel Desterro, quando a testemunha retornou ao local, visualizou a vítima caída e com a faca cravada no peito. Ele chegou a pedir ajuda para algumas pessoas que estavam passando no momento para acionar as autoridades.

O suspeito foi detido por uma pessoa e entregue a Polícia Militar, onde num primeiro momento, ele apresentou uma versão dos fatos. Posteriormente, para a Polícia Civil, o suspeito disse uma segunda versão sobre os fatos. No local onde o corpo foi encontrado, havia vestígios de drogas, mas não era possível dizer se ambos envolvidos estavam consumindo naquele momento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também