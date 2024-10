Suspeito de matar homem com facada no peito é preso no Paulo Coelho Machado

Um morador de rua, que não teve o nome divulgado, foi detido por suspeita de assassinar um homem com uma facada no peito no Paulo Coelho Machado, durante a noite desta quinta-feira (3). Ele apresentou versões diferentes às autoridades policiais durante o atendimento da ocorrência.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, vítima e suspeito bebiam nas imediações do estádio Jockey Club, quando tiveram um desentendimento e ambos passaram a discutir. A situação foi até presenciada por uma testemunha, mas percebendo os ânimos acalorados, se afastou.

Segundo o delegado plantonista Gabriel Desterro, quando a testemunha retornou ao local, visualizou a vítima caída e com a faca cravada no peito. Ele chegou a pedir ajuda para algumas pessoas que estavam passando no momento para acionar as autoridades.

O suspeito foi detido por uma pessoa e entregue a Polícia Militar, onde num primeiro momento, ele apresentou uma versão dos fatos. Posteriormente, para a Polícia Civil, o suspeito disse uma segunda versão sobre os fatos. Assim, foi detido e encaminhado para a delegacia para deliberação do flagrante.

No local onde o corpo foi encontrado, havia vestígios de drogas, mas não era possível dizer se ambos envolvidos estavam consumindo naquele momento.

Outro ponto elencado pelo delegado, é que a área onde aconteceu o crime de homicídio, é conhecida por abrigar usuários de drogas e álcool.

