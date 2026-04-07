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Suspeito é preso com arma de fogo e drogas durante ação do GARRAS na região da Homex

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada sem resistência, e o homem foi conduzido à Delegacia

07 abril 2026 - 11h36Vinícius Santos
Viatura Garras - Foto: PCMSViatura Garras - Foto: PCMS  

Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) prenderam um suspeito com arma de fogo durante diligências no bairro Núcleo Habitacional Universitárias, na região da Homex, em Campo Grande. A ação policial ocorreu na segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Civil, as equipes receberam informações de que o investigado, evadido da Justiça, estaria em um imóvel na região. Diante da denúncia, passaram a realizar diligências e visualizaram o suspeito que, ao perceber a aproximação da equipe policial, entrou rapidamente no imóvel.

Com o apoio de uma equipe caracterizada, os policiais realizaram incursão na residência, sendo o suspeito abordado no interior do imóvel. Durante a ação, foi constatado que ele portava uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38.

No interior da casa, também foram localizadas porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, além de uma balança de precisão, indicando possível prática de comercialização de entorpecentes no local.

O suspeito assumiu a propriedade da droga e relatou que realizava a venda fracionada do entorpecente. Diante da materialidade e dos indícios de autoria, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à unidade policial juntamente com a arma de fogo e os entorpecentes apreendidos, para as providências legais cabíveis.

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