Suspeitos de roubar peças do Detran são presos

Na manhã da sexta-feira, Policiais civis prenderam dois homens, de 20 e 49 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de subtraírem peças de motocicletas do pátio do Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran) de Nova Alvorada do Sul.

Após tomarem conhecimento sobre o crime, as forças de segurança do município realizaram diligências e conseguiram capturar os 3 suspeitos. O outro integrando do bando foi detido em flagrante pelo segurança do local.

Os quatro confessaram que haviam entrado no pátio do Detran para furtar peças de motocicletas - havendo inclusive desmontado algumas delas. Outras peças já haviam sido furtadas do pátio dias anteriores e foram localizadas pelos policias na casa de um dos suspeitos.

Segundo o Delegado Rômulo Marcelo, o trabalho se concentra agora em identificar os receptores, ou seja, quem adquire essas mercadorias. Os indivíduos serão indiciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, escalada e majorado pelo repouso noturno.

