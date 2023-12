'Tarado' é preso ao ser pego se masturbando em ônibus da Capital

Um homem foi preso por se masturbar e mostrar seu órgão genital dentro de um ônibus da linha 081 (Terminal Bandeirantes/Terminal Nova Bahia), durante a tarde desta quarta-feira (6), na Avenida Antônio Maria Coelho com a Rua Alagoas, em Campo Grande.

Conforme as informações da GCM, responsáveis por prender o autor, os agentes foram acionados pelo motorista do veículo. Ao chegar no local, eles foram informados de que o homem estaria assediando as passageiras.

As vítimas, de 29 e 49 anos, contaram que o homem estava se masturbando e mostrando seu órgão genital dentro do transporte coletivo. Por conta da situação, ele foi então encaminhado para a DEAM (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), onde o caso foi registrado.

O autor possui várias passagens, sendo quatro por importunação sexual e quatro por atos obscenos.

