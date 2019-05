Técnico em enfermagem é preso por abusos contra pacientes

Um técnico de enfermagem, de 28 anos, foi preso, na manhã desta segunda-feira (27), suspeito de abusar sexualmente pacientes em unidades de saúde de Campo Grande.

O suspeito teria realizado os abusos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida e na Unidade Básica do Trabalhador (UBS) do Lar do trabalhador.

De acordo com a delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Anne Karine Sanches Trevizan, duas adolescentes, uma médica e uma auxiliar de serviços gerais estão entre as vítimas e o suspeito tem passagens por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e estupro contra a esposa.

“Recebemos várias denúncias e realizamos a prisão preventiva na casa dele”, diz a delegada sobre o início das investigações. “Tem duas adolescentes que relatam abuso e outras pessoas maiores de idade. No caso da adolescente, ela conta que o médico prescreveu soro e ele teria pedido para a avó buscar algo para ela comer, trancando a sala e obrigando a menina a fazer sexo oral”, explica.

O suspeito será encaminhado ainda hoje para o Instituto Penal.

