Foragido é preso em MS e polícia descobre abuso sexual de cinco meninas

Um ajudante de serviços gerais é investigado pelo estupro das três filhas, da enteada e da sobrinha, em Campo Grande. O crime foi descoberto após policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumprirem um mandado de prisão vindo do Paraná contra o homem.



As vítimas têm de um a 17 anos, e eram abusadas dentro de casa. Segundo informações da delegada Anne Karine Sanches Trevizan, o ajudante foi preso no Paraná por atentado ao pudor e cumpria a pena em regime semiaberto.



Em 2018 ele parou de ir ao presídio e fugiu com a família para o Mato Grosso do Sul. O autor se mudou para Campo Grande com a mulher, três filhas – de um, seis e 12 anos –, a sobrinha de 17 anos, a enteada de 15 anos e mais outros quatro filhos.



Na capital, ele arrumou um emprego como ajudante serviços gerais em uma empresa, alugou uma casa no Jardim Samambaia e vivia em liberdade até ser encontrado pelos policiais da especializada.



Assim que foi preso, a polícia descobriu que todas as meninas da casa eram violentadas e que os estupros aconteciam abertamente na casa, com ameaças e agressões constantes.



A delegada explicou que “o abuso era explícito dentro da casa, ele abusava sexualmente de uma vítima em um quarto e em seguida buscava outra, uma era testemunha da outra”, contou Trevizan. Conforme a investigação, apenas os meninos não eram abusados.



A mãe das crianças sabia de todos os crimes, mas era ameaçada pelo homem que dizia que mataria todos eles se fosse denunciado. A mulher também foi levada a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e registrou boletim de ocorrência contra o marido por ameaças e agressões.



Ele foi indiciado por cinco estupros de vulnerável e teve a prisão preventiva por esses crimes pedida à Justiça nesta quinta-feira (16), na Depca. Ele está preso no Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho”, a Máxima, pelo caso registrado no Paraná.

