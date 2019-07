Tenente-coronel da PM é encontrado morto na capital

O tenente-coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Oeliton Santana de Figueiredo, 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (1º), no condomínio onde morava no bairro São Francisco, em Campo Grande.

As primeiras informações são de que o tenente-coronel Figueiredo usou uma pistola .40 e atirou própria cabeça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local, o oficial já estava morto. Equipes estão neste momento no local fazendo levantamentos. A redação entrou em contato com a assessoria da PMMS, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.

O tenente-coronel Figueiredo era assistente do chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e filho de criação do sargento da PMMS, Ilson Martins Figueiredo, que foi executado com mais de 18 tiros, na Avenida Guaicurus, em junho de 2018.

Fontes ligadas ao JD1 Notícias informaram que o oficial sofria de depressão desde a morte de seu pai.

